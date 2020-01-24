【財政預算案2020】政府資助買40電動公共小巴　料首架2023年落地 (20:57)

政府將資助購買40輛電動公共小巴，行走不同路線，以及建造相關充電設施，目標在2023年有第一架電動小巴落地，當中以綠色專線小巴為主。環保署副署長馮浩然表示，已有小巴營運商表示對計劃有興趣，會在小巴站頭或交通交匯點安裝充電器設施，但試驗路線未定。

釐定最低回收價盼回收優質廢紙

另外，政府建議由2020/21年度，每年預留不少於3億元推行廢紙回收服務計劃，以保障回收業界約5000個就業機會。環保署副署長郭黃穎琦稱，政府會公開招標聘請多個承辦商，透過資助及釐定最低回收價，希望活化回收系統，回收更多優質廢紙。她說，現時市面廢紙回收價平均每公斤0.4至0.5元， 相信計劃釐定的回收價會高於市場價格。

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