【武漢肺炎】與確診侄女周巧兒同枱飲宴　周融：為何偏偏選中我 (20:10)

周融表示，當日其侄孫女結婚，他與周巧兒在萬豪酒店同枱飲宴，在席者沒有戴口罩，但他坐在周巧兒的對面，不太擔心。他稱目前沒有病徵，在翠雅山房「伙食OK」，只是覺得房間有點細；又說「為何偏偏選中我」，笑言會平常心面對，不會怪責任何人，「偷得浮生兩周閒」。他稱明白本港社區個案較多，任何人也有可能成為確診者的密切接觸者而被隔離，現實情況是「無得揀」。

被問到如何評價本港控疫措施，周融認為港府、澳門及內地都做得好，相對內地14億人口中有7.8萬人感染，本港染病比例算不多，「內地可以封一個省，香港、意大利、美國等地都做不到」。

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