【武漢肺炎】確診馬主曾到訪　科勁發展上環總部暫關閉　職員稱「已消毒幾次」 (18:03)

居於大坑瑞士花園的60歲馬主周巧兒日前確診感染新型冠狀病毒，她發病後曾到過多個地方，包括上環億利商業大廈12樓「科勁發展有限公司」總部辦公室。本報記者今早（27日）到場觀察，辦公室暫時關閉，記者致電公司查詢，接電話的職員表示，公司發現確診者曾到訪後「已經消毒咗幾次」。
科勁在門外張貼告示，指出有確診者過去14日內曾到訪總部辦公室，公司2月25日知悉事件後馬上安排員工提早下班，未來兩星期容許員工在家工作，強調「事件對業務運作的影響有限」，職員拒絕透露確診者的逗留時間和位置。衛生防護中心資料顯示，周巧兒最後到訪億利商業大廈的日期為本月19日。
周巧兒發病後曾到訪北角柏蔚山1座及大坑道竹麗苑，兩屋苑均有保安員戴口罩駐守。柏蔚山1座居民陳小姐透露，屋苑有貼告示通知居民有確診者曾到訪，亦有清潔人員到大廈清潔消毒；自己十分注重個人衛生，不太擔心受感染。
根據衛生防護中心資料，周巧兒於本月22日到訪柏蔚山1座和竹麗苑，中心傳染病處主任張竹君今午表示，周巧兒當日是到該兩處出席他人的結婚儀式。
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