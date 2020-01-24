【武漢肺炎】醫管局擬擴大深喉唾液測試　包括未成年曾赴社區感染地點及有病徵者 (17:52)

至於鑽石公主號確診姊弟的父母及外祖父在日本確診，未能返港，姊弟仍能在2月23日乘坐港府第三班包機回港。張竹君稱，兩姊弟知悉父母確診後，2月5日已搬到另外一個房間，至19日已經隔離了14天，故姊弟並非確診父母同住的緊密接觸者，當日可以坐包機回港。

醫管局早前把進行病毒測試的「加強實驗室監測計劃」擴大至急症室及普通科門診，為病徵輕微的懷疑個案提供樣本瓶自行回家採集深喉唾液樣本。何婉霞稱，過去一周已化驗2128人，當中兩個樣本呈陽性。

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