【武漢肺炎】醫管局擬擴大深喉唾液測試　包括未成年曾赴社區感染地點及有病徵者 (17:52)

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今（27日）表示，局方考慮擴大「加強實驗室監測計劃」至18歲以下有發燒、有痰和輕微肺部感染者，以及曾到過有社區感染地方的人，何婉霞說，仍與專家商討執行細節。衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君補充，正籌備在衛生署定點監測私家診所推行深喉唾液測試。
至於鑽石公主號確診姊弟的父母及外祖父在日本確診，未能返港，姊弟仍能在2月23日乘坐港府第三班包機回港。張竹君稱，兩姊弟知悉父母確診後，2月5日已搬到另外一個房間，至19日已經隔離了14天，故姊弟並非確診父母同住的緊密接觸者，當日可以坐包機回港。
醫管局早前把進行病毒測試的「加強實驗室監測計劃」擴大至急症室及普通科門診，為病徵輕微的懷疑個案提供樣本瓶自行回家採集深喉唾液樣本。何婉霞稱，過去一周已化驗2128人，當中兩個樣本呈陽性。
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