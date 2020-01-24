【武漢肺炎】機構設生產線料一周製30萬口罩　總監鄭承隆認未獲化驗報告 (17:13)

鄭承隆表示，現已斥資650萬元購買機器及材料，包括向東莞訂購可製作1200萬個口罩的材料，以及5部口罩機器，未來會陸續到貨。機構在香港及內地共有兩間廠房，香港廠房現時有一部機器共兩條生產線已投產，預計未來一周出產至少30萬個口罩，將來產量可調升至每周70萬個；內地廠房則用作後備，以防材料未能送達香港。

鄭承隆稱，所生產的口罩，有15萬個會免費分發予政策創新與統籌辦事處，以及行政會議成員兼安老事務委會員主席林正財，給予個別行業的前線員工及有需要長者。其餘口罩將以每個2元配售予醫護人員及相關協會、非牟利機構、區議會等，讓區議員協助分發予基層市民，現已與部分離島區及葵青區區議員溝通。

林正財：日本擬停止口罩出口

林正財在記者會後回應傳媒查詢稱，港府聯絡日本總領事館，得知日本亦打算停止口罩出口，預計港府未來採購口罩會更困難，故有需要建立本地生產線。

武漢肺炎 相關報道：

「瑞德西韋」臨牀試驗3月中啟動 瑪嘉烈威爾斯瑪麗患者可用藥

曾遊韓國九巴車長 病毒檢測陰性

公主號16歲少年 最年輕確診 一家六口五染疫 21歲姊同日確診 父母外祖在日留醫

坐湖北包機 須明晚前登記 政府盼下周初起行 每日一兩班