【武漢肺炎】私隱署：用社交媒體資料追蹤潛在帶病毒者　有正當合理基礎 (15:30)

新型冠狀病毒疫情愈趨嚴峻，衛生署要求警方使用「超級電腦」協助追蹤病源。個人資料私隱專員黃繼兒今日（27日）表示，不論在國際或本地法例下，政府均有充分的法律及正當合理的基礎，以超級電腦等收集及使用於網上、包括社交媒體或實體形式取得的資料，以追蹤新型冠狀病毒病人或潛在帶病毒者，這符合涉事者利益和公眾利益，亦與其他司法管轄區的做法一致。
個人資料私隱專員公署指出，私隱權可能受與其有衝突的權利和利益約束，例如公共衛生和公眾利益，以及資料當事人和社會上其他人的生存權。政府為保護生命，可採取適當措施處理傳染病傳播等可能直接危及生命的情況。
政府早前已把新型冠狀病毒引起的「嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病」，納入《預防及控制疾病條例》中的法定須呈報傳染病。公署表示，衛生防護中心會監察和防控疫情，若懷疑有人與感染者有密切接觸，當局會為公眾利益而密切監察他們的行蹤。
公署又指出，《私隱條例》訂明，在相當可能會對任何人的身體或精神健康造成嚴重損害的情況下，資料使用者毋須得到當時人同意，亦可向第三者披露關乎某資料當事人身分或位置的個人資料。因此，政府有充分法律和正當合理的基礎，以不同設備、應用程式、軟件或超級電腦，收集及使用於網上或以實體形式取得的資料，追蹤新型冠狀病毒病人或潛在帶病毒者。
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