醫生潘冬平介紹文章帶宣傳性質　認專業失當除名一個月緩刑半年 (14:19)

潘冬平被控於2015年10月批准、默許或未能採取適當措施，防止香港綜合腫瘤中心刊登帶宣傳性質、顯示自己比其他醫生優越，或資訊不被允許的文章，包括形容潘冬平為「肝膽胰外科領域上國際知名專家」、「首次在港以射頻消融技術處理早期肝癌」、「帶領瑪麗醫院發展肝癌微創手術」等。

辯方求情稱，事發時潘冬平剛由公立醫院醫生和大學學者轉為私人執業醫生，他當時應中心要求，把自己在香港大學使用的個人簡歷交給中心，讓中心作介紹文章之用。辯方形容潘冬平未注意醫學學者和執業醫生所用簡歷的分別，發現犯錯時已即時移除相關文章。辯方同時呈上港大醫學院院長梁卓偉等醫生的求情信，肯定潘冬平對港大、醫學專業的貢獻。

醫委會指出，醫生使用不當的宣傳文章，會令公眾或病人誤以為該醫生擁有特別治療技巧，從而產生不切實際的期望；雖然潘冬平沒意圖宣傳自己，惟行為已構成專業失當。但醫委會認為潘冬平已汲取教訓，亦肯定他的醫學成就，判他在醫生名冊除名一個月，緩刑6個月，其外科專科資格則交由教育委員會處理。

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