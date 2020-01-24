【武漢肺炎】「瑞德西韋」臨牀試驗3月中啟動　瑪嘉烈威爾斯瑪麗患者可用藥 (16:31)

消息續指出，實際參與人數仍待敲定，由於亞洲區臨牀試驗競爭激烈，故未能涵蓋其他公立醫院的患者。

吉利德科學稱，會在亞洲及其他確診個案較多的國家，為1000名患者提供藥物，包括400名嚴重臨牀表徵患者，及600名中度臨牀表徵患者；有關臨牀研究包括兩項目，第一項針對嚴重表徵的患者，評估其透過靜脈施用「瑞德西韋」後，於5天和10天用藥療程的安全性和療效。第二項則針對中度表徵的患者，評估其透過靜脈使用「瑞德西韋」，於5天和10天用藥療程的安全性和療效，並與接受標準護理的患者做比較。

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