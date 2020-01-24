【財政預算案2020】市民憂綑綁警隊開支致預算案被拖延　陳茂波：警隊可於立法會解釋用途 (08:58)

陳茂波表示，相關政府部門這兩天會與銀行開會，商討派錢做法，希望立法會議員也能急市民所急；參考過往《財政預算案》能於5月中或5月底通過，他會以此作目標，爭取能在暑假派錢。

陳茂波又說，政府運作中，不同政策局提交資源要求，經內部相關跟進及審查工作後，整份《財政預算案》會交予立法會審批，他會遵守現行制度。

《財政預算案》中，警隊開支預算257.9億元，與2019/20年度原預算比較增24%，如與修訂預算比就增9%。

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