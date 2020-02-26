【醫護罷工】瑪嘉烈放射科主管拒交罷工名單擬請辭　消息：正挽留 (23:20)

醫管局發言人表示，瑪嘉烈醫院不評論個別員工的人事安排，重申各公立醫院有必要留意不同部門員工的值勤情況，確保服務運作不受影響，並在有需要時作出緊急人手調配，維持必須的病人服務。

醫管局近日向各醫院索取缺勤醫護名單，以統計人數，今日向個別罷工員工發電郵或信件，要求缺勤員工解釋原因，消息指出，不排除會扣除涉事員工缺勤日子的薪金。消息指出，瑪嘉烈醫院放射科早前未有交出名單，擔心當局會解僱罷工的醫護，放射科部門主管承受巨大壓力，消息稱，他近日提出請辭意願，院方正與他溝通，期望挽留他繼續任職部門主管。消息續指出，醫管局不會因為今次醫護罷工而解僱員工。

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