【財政預算案2020】醫管局獲增撥款挽人手　同日擬對罷工者扣薪　醫生：影響士氣無助留人 (22:15)

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醫管局主席范鴻齡去年成立了「醫管局持續發展專責小組」，優先處理挽留人手等問題。政府消息稱，2020/21年度向醫管局撥出5.66億元優化挽留人手措施，包括5年內加開200個顧問醫生職位，讓副顧問醫生晉升；改善退休後重聘計劃、為已考獲專科資格護士提供津貼等，望盡量減低流失率和增加醫護人手。

立法會議員郭家麒批評，醫管局總開支僅追到通脹和恒常薪酬調整，無法大幅增聘人手和加開服務。他說，醫管局今日宣布不排除向罷工員工追究，嚴重打擊士氣，「令員工對醫管局感絕望」，即使推出新措施亦無助挽留人手。公共醫療醫生協會會長馬仲儀亦稱，同事對醫管局提出秋後算帳感憤怒，料新措施作用不大。

公立醫院顧問醫生協會主席羅振邦表示，未來兩三年約有100名顧問醫生退休，但礙於退休後重聘計劃只有一兩年合約，不少退休醫生對重聘計劃有保留。羅振邦引述去年一項內部調查稱，如醫管局承諾退休重聘至65歲，80%醫生考慮參加，有利增加重聘人手。

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