【財政預算案2020】陳茂波：與特首共識派現金　居海外者亦派因「無資料誰已移民」 (20:53)

有記者在預算案論壇上形容陳茂波今日「有疲態」，下午出席記者會時，更把派發1萬元現金誤說成派發6000元，問及官場是否對派發1萬元有很多分歧，以及最終是他還是林鄭月娥做決策；陳茂波回應稱，派發現金是他與林鄭月娥兩人商量後的共識，形容準備預算案的工作「有機密性」，未必有很多官員一起參與討論。他重申派發1萬元是因現時經濟差，政府希望「出一分力」，讓市民收到錢後一同消費以振興經濟、盡快把經濟「推回正軌」。

居於海外的合資格港人也可獲發1萬元現金，有聲音質疑這些人未必能振興本港經濟。陳茂波回應說，政府鼓勵他們回港；同時政府與入境處確認，現有690萬名持香港永久居民身分證的人當中，「我們基本上是無資料去區分哪些人已移民」，若要加入關卡，限制他們不能領錢，派錢需時會更長，未必符合市民期望，政府為讓錢能早日到市民手，故決定不設額外關卡。

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