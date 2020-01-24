【財政預算案2020】葉建源盼增開支項目變恒常　教聯會：理解財赤嚴重 (20:15)

政府亦預留4000萬元，為本地大學STEM課程的本科及研究生安排短期實習。政府消息稱，會以先導計劃形式推行，包括在海外或本地實習，具體落實細節、時間表仍待與大學商討，料惠及800至1000名學生；並傾向直接資助學生，而非資助公司。

浸大回應表示，希望實習計劃未來擴展至其他與STEM相關的範疇，如創意媒體和設計。

教育界立法會議員葉建源稱，2020/21年度具體增加的教育開支只有寥寥數項，包括代2021年度文憑試考生繳交考試費、為大學本科生及研究生安排STEM短期實習等，他認為這些都是良好的措施，應該改為經常支出。

教聯會稱，面對社會事件及新型冠狀病毒肺炎疫情的雙重打擊，目前香港正處於困難時期，財政赤字嚴重，故今年政府對教育的投入較少，教聯會對此表示理解。

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