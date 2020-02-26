【武漢肺炎】訂購口罩無法取貨疑受騙　數百市民油塘追討退款 (19:35)

疑涉騙案的公司位於油塘工業大廈，名為「香港潤生細胞醫藥科技有限公司」。據公司查冊資料，該公司去年12月11日才成立，至今營運只約兩個月。

傍晚6時許，數百人仍在工廈內排隊追討，人龍延綿3層樓。涉事公司租用工廈內一個共享辦公室，公司黃姓負責人藏身辦公室內，至警察上門調查，才現身回應退款要求。惟他聲稱身上只有5萬元，只能安排120名市民退款，着其餘巿民擇日再上門取回退款。

立法會議員譚文豪連同油塘區議員龔振祺、謝淑珍到場，龔振祺稱至今接獲約500人求助，涉款約25萬元。他估計應有更多人受騙，已向警方商業罪案調查科及海關報案。

懷疑受騙的黃小姐表示，月初從Instagram得悉上址有口罩出售，故前往購買。她稱，一直未能取貨，亦未能退款，認為自己受騙。她今日終取回1200元訂金，並簽訂協議表示與該公司「互不拖欠」。

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