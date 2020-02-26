警偵破金行劫案玉石工場竊案　共拘8人 (20:05)

油尖警區刑事總督察林婉玲表示，去年12月23日中午，6名身穿深色衣服、蒙面的南亞裔賊人，分別持刀、槌闖入油麻地上海街一間金行，以利刀指嚇職員及用槌砸爛飾櫃玻璃，掠去500件金器，總值約177萬元。事後警方翻查大量閉路電視片段及情報分析，成功鎖定6名賊人及兩名專責策劃的南亞裔人。

探員昨日先後拘捕兩名尼泊爾裔及兩名印度裔男子，年齡由21至37歲，當中一人持身分證，另3人持行街紙，全部均報稱無業，他們分別涉嫌行劫、串謀行劫、使用他人身分證及誤導警務人員等罪名被捕。行動中，檢獲與案有關的金手鐲及背囊，相信仍有人在逃，不排除稍後有更多人被捕。警方呼籲，如發現有人兜售不明來歷金器，請致電3661 9350與警方聯絡。

另外，總督察葉秀蘭指出，油麻地廣東道一個玉石加工場於上周日（16日）凌晨被爆竊，相信賊人撬門進入，搬走20多籮玉石原材料，登上接應車輛逃去，損失總值約20萬元。警方深入調查後，分別在17、22及25日，拘捕3男1女，年齡由40至61歲，他們涉嫌入屋犯法及處理贓物被捕。行動中起回部分失物及接應車輛。

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