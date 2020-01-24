【財政預算案2020】政府推4.5億計劃助社會認識法治　法律界稱「與近期社會事件無關」 (19:17)

翻查立法會司法及法律事務委員會前日（24日）的「律政司2019年的政策措施」討論文件，律政司表示，香港作為亞太經社會準成員，將配合國家落實2030年可持續發展議程，並在本年啟動「願景2030—聚焦法治」的10年計劃，讓青年、律師等與不同司法管轄區的人交流、研究等，促進國際法治發展。

港區全國人大代表、執業律師陳曉峰稱，2030年可持續發展其中一個目標為促進法治，計劃主要為實踐相關目標而設，例如與其他不同司法管轄權的國家互相交流、熟悉彼此的法規等，「與近期社會事件無關」。他說，律政司將成立專責小組進行籌備工作，故計劃的實質內容暫未有定案，業界不熟悉計劃亦屬正常。

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