【財政預算案2020】警隊個人薪津預算增9倍至25億元　更換6裝甲車 (17:43)

在警務處按分目列出的開支詳情中，用作購置和更換警隊特別用途車輛、包括水炮車和裝甲車等的整體撥款，在2020/21年度接近1.38億元，較2019/20年度的修訂預算增加近4265萬元，警務處稱主要由於「購置和更換警隊特別用途車輛的現金流量需求增加」。

購6裝甲車撥款綑綁預算案批核

警務處「非經營帳目」中分目603，新增6項更換裝甲車帳目，每部裝甲車涉款1277.6萬元，所需撥款申請連同《2020年撥款條例草案》（財政預算案），一併提交立法會批核。

警隊預期增2543職位

另外，截至今年3月31日，警隊人手編制有35,863個職位，預期2020/21年度會淨增加2543個職位。

財政預算案2020 相關報道：

向醫管局增撥30億經常撥款及6億額外撥款

18歲或以上香港永久居民發放1萬元

補貼非住宅電費 每戶上限5000元

紓困「派糖」措施一覽

張建宗：赤字不長遠影響政府財政 葉國謙：全民派錢是回應期望