【財政預算案2020】警隊個人薪津預算增9倍至25億元　更換6裝甲車 (17:43)

新一份《財政預算案》今日（26日）公布，警務處提交的2020/21年度薪金及開支預算近258億元，較2019/20年度的修訂預算增加近22億元。2019/20年度警務人員個人薪酬津貼預算由原來的2.56億元，經修訂後劇增約9倍至25.49億元。
在警務處按分目列出的開支詳情中，用作購置和更換警隊特別用途車輛、包括水炮車和裝甲車等的整體撥款，在2020/21年度接近1.38億元，較2019/20年度的修訂預算增加近4265萬元，警務處稱主要由於「購置和更換警隊特別用途車輛的現金流量需求增加」。
購6裝甲車撥款綑綁預算案批核
警務處「非經營帳目」中分目603，新增6項更換裝甲車帳目，每部裝甲車涉款1277.6萬元，所需撥款申請連同《2020年撥款條例草案》（財政預算案），一併提交立法會批核。
警隊預期增2543職位
另外，截至今年3月31日，警隊人手編制有35,863個職位，預期2020/21年度會淨增加2543個職位。
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