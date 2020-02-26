【武漢肺炎】政府首批專機將先撤武漢港人　周五下午6時截止登記 (16:37)

發言人稱，乘專機返港的費用由特區政府支付，駐武漢辦會安排交通工具接載往機場。所有乘坐專機返港的人須持有香港身分證。每名乘客登機前會作健康檢測，若出現發燒、呼吸道病徵等，將不能登機。他們返港後會安排入住檢疫中心接受14天檢疫。發言人強調，身處武漢、曾聯絡小組或駐武漢辦求助的港人毋須再登記，小組人員正陸續以短訊通知他們，並會以電話聯絡及確認登記。

身處武漢市以外、湖北省其他地區的港人，若有個別情況較緊急，例如孕婦、有嚴重病患急需返港接受手術的人、或需返港參加文憑試的考生，特區政府會與湖北省政府商議，了解他們的身體狀況是否適宜出行。

發言人稱，知道求助個案數目後，特區政府會在實際可行的情況下，擬定第一批專機的數目和接載的人數。截至今日上午11時，特區政府共收到超過1700宗在湖北省港人的求助個案，涉及3000多名分佈在湖北省37個城市的香港居民，其中約532名港人身處武漢市。

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