【武漢肺炎】新增4宗確診1宗疑似個案　包括佛堂義工及16歲郵輪乘客 (17:14)

第86宗疑似個案：

．49歲家庭主婦，居於北角健威花園，與丈夫及兒子同住

．每日早上6時至8時均會到「福慧精舍」當義工負責清潔，最後一日到佛堂為2月22日

．2月18日咳嗽、有痰及喉嚨痛

．得知佛堂出現確診個案後，致電衛生署熱線，被送往東區醫院

．胸肺電腦掃描有異常，病毒檢測仍進行中，衛生署將其界定為疑似個案

．平日大多時間在家，曾到春秧街街市買餸

第87宗確診個案：

．21歲女子，為「鑽石公主號」港人乘客，乘坐港府第3班包機回港

．2月12日於日本時曾發燒，之後沒事

．返港後經港大進行病毒檢測初步呈陽性，今日確診

第88宗確診個案：

．16歲男子，第87宗個案弟弟，「鑽石公主號」港人乘客，乘坐港府第3班包機回港

．2月17日於郵輪上曾有些流鼻水

．返港後經港大進行病毒檢測初步呈陽性，被送往瑪麗醫院，今日確診

第89宗確診個案：

．80歲男子，第74宗曾到「福慧精舍」老婦的丈夫，居於美輪大廈

．本身患有疾病，主要時間留在家中

．2月25日發燒及咳嗽，因屬確診者家人，被送入東區醫院

第90宗確診個案：

．第85宗確診個案的家傭，居於大坑瑞士花園

．2月16日發燒、2月20及24日曾看私家醫生

．因與確診者同住及曾發燒，衛生署安排送往律敦治醫院，今日確診

．大部分時間留在家中，2月16日出門買東西

張竹君表示，衛生署目前聯絡到202名曾到「福慧精舍」的人，32人被送往檢疫中心，其他人則進行醫學監測。資料顯示，第88宗個案是患者中年紀最小的，張竹君稱，由於新型冠狀病毒是新病毒，本港沒有人有抗體，年紀較輕的人也會被感染並不出奇。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，今日有6人出院，累計有24人已出院，仍然留院的64人中，有一人危殆，4人嚴重。