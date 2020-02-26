【武漢肺炎】確診者潛伏期曾到福臨門用膳　灣仔店停業至3月3日 (15:10)

本報記者今早到福臨門灣仔店觀察，酒樓已暫停營業，拉下半閘，店內仍有職員。惟店方見記者步近，隨即拉下全閘，閘外亦無張貼任何告示。

午飯時間酒樓仍然關門，旁邊的茶餐廳正常營業，大批市民在店外排隊等候入座。其中正在排隊、在附近寫字樓上班的林先生表示，原本不知有確診者曾在福臨門用膳，得悉後亦不會太擔心，始終福臨門與茶餐廳沒有直接關係，加上鄰近餐廳選擇不多，相信做好個人衛生應可避免染病。

福臨門今發聲明表示，為配合衛生署衛生防護中心指示，以及確保食客及員工安全，酒樓將暫停營業至3月3日，進行全面消毒及清潔，尖沙嘴分店則繼續營業。

至於女患者曾前往的灣仔恆威商業大廈，8樓及9樓均為畫室，記者所見今日無營業。據大廈保安員透露，兩間畫室屬同一業主，昨日（25日）有清潔人員到大廈消毒及清潔。

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