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【醫護罷工】醫管局向罷工醫護發信要求解釋　消息：不排除扣薪 (14:30)

醫管局員工陣線2月初發起一連五日罷工，要求港府「全面封關」堵截新型冠狀病毒由內地湧港。消息稱，當時缺勤醫管局員工共約7000人次。醫管局今日（26日）向缺勤員工發信，了解缺勤原因，消息稱，局方不排除日後會扣除缺勤日子的薪金。

醫管局員工陣線主席余慧明向本報提供有關電郵截圖證實事件，根據她收到的電郵，提及她缺勤的時段，電郵表明會在收集包括當事人提供的解釋等資訊後，作跟進行動。電郵又指出，醫管局現時繼續支薪不代表放棄追究員工沒有合理原因缺勤，會保留這方面的權利。

消息指出，醫管局人事部去信要求罷工員工解釋缺勤原因，例如當日是否生病而缺勤，如沒有合理理由，日後會扣除相應缺勤日子的薪金，但強調並非秋後算帳，該舉動是根據局方人力管理守則辦事。

醫管局員工陣線向醫管局行政總裁高拔陞、人力資源主管彭飛舟等發電郵回應事件，表明不同意罷工者是「缺勤」，指出陣線是在職工會登記局註冊的工會，2月3至7日期間的罷工是根據相關規例進行的合法工業行動，陣線亦已向醫管局提交罷工者名單及簽到紀錄。

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