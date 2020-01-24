【財政預算案2020】張建宗：赤字不長遠影響政府財政　葉國謙：全民派錢是回應期望 (13:36)

政務司長張建宗今日（26日）在財政司長陳茂波宣讀《財政預算案》後表示，非常支持預算案，希望立法會盡快通過，重振民生。他說，預算案最矚目是每人派1萬元，教育、醫療、福利等經常性開支佔六成，反映政府民生先行；雖然下年度赤字歷年最高，但因為包括1200億逆周期措施，對政府財政不會造成長遠影響。
張建宗指出，今年預算案在十分嚴峻的困境中制定，面對中美貿易摩擦、逾半年暴力事件、新型冠狀病毒肺炎疫情，對經濟民生是三重打擊。他表示，今午他主持的防疫抗疫基金督導委員會將召開首次會議，仔細檢視24項措施的進度，令市民盡早得到支援。
行政會議成員葉國謙則表示，政府坐擁豐富儲備，在困難時期加大力度支援市民和企業是合適，樂見預算案採納了市民意見，包括全民派1萬元。被問到派錢會否助政府提升民望，葉國謙稱香港經濟出現困難，市民希望經濟上有援助，此措施能回應市民期望。他又指出，這種派錢方式在公共財政上有爭議，有人認為應派予有需要的人，但他認為現時人人都有需要。
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