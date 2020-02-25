涉感情糾紛　15歲女遭拳打腳踢　警拘17歲女綽號「牛丸」 (23:28)

屯門警區反黑組第一隊主管盛尉仁稱，警方留意到相關片段，今晚8時許在屯門拘捕一名17歲無業女子，涉嫌襲擊致造成實際身體傷害；初步調查顯示，案件發生在本年初屯門區內某屋邨停車場天台，涉及感情糾紛，但不涉及毒品，涉案者與事主均無黑社會背景。他稱，15歲事主及後無求診，警方今日主動接觸她，會再安排檢驗，初步顯示她無受重傷。警方相信仍有兩人在逃，不排除拘捕更多人。據了解，被捕女子綽號「牛丸」。

據網上流傳一段約4分鐘長片段，一名身穿黑衣及短裙的金髮少女，遭另一身穿黑衣的長髮少女連踢3腳，另一紅衣少女接連掌摑，其間負責拍攝影片的男子不斷叫喊：「燈光組打燈，喂『牛丸』展示你嘅英姿。」黑衣長髮少女隨後拉扯金髮少女頭髮，把她扯至倒地，再連同紅衣少女接連對她大力掌摑，在旁多人圍觀歡呼。

片段中，金髮少女被兩名施襲少女要求就「搞人哋條仔」及「帶我啲人吸毒」道歉，惟她道歉後繼續遭拳打腳踢，再被強迫回答「郵票」（毒品的一種）「好唔好食」，及後續遭拉址頭髮大力掌摑。金髮少女遭掌摑及拳打腳踢數十次後，遭施襲少女扯起裙底，拍片男大呼：「有現場福利」，召喚圍觀者上前觀看及拍攝其私處。