內地返港後未有留家隔離　黃金商場租戶巡舖被帶走 (22:21)

網上片段所見，有警員及全副保護衣人員在黃金商場一地舖調查；一張黃金電腦商場業主立案法團通告指出，47B舖一名租戶今午涉嫌違反《預防及控制疾病條例》被扣押。

本報致電黃金電腦商場管理處李小姐，她稱，今午3時許，有穿全副保護衣的衛生署人員到商場搜索該男子而引起關注，她強調事件「虛驚一場」，商場沒有人確診新型冠狀病毒。她指出，47B舖「火器純味電子煙」由一家三口經營，兒子昨日從內地返港，通過海關檢疫，但未有留家隔離14日，今午回店巡舖時被衛生署人員追蹤到，遂有救護車到場將該男子帶走。她續說，為以防萬一，已向該舖強制斷冷氣輸送14日，並勸喻該店要守規矩，否則或會斷絕電力供應。

本報晚上到「火器純味電子煙」，店內一名負責人確認，該店有職員昨晚從內地返港，今日曾到店舖，知道他要隔離14日後，「已即時叫他走」，不知是誰人報警。

本報正向衛生署查詢。衛生署日前回應本報時表示，2月8日實施內地抵港者強制檢疫令至22日期間，衛生署共發出87封警告信，給一些懷疑曾經違反檢疫令的人。