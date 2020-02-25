民研：林鄭月娥評分18.2　學者：市民不滿政府施政違背民意 (21:58)

民研於本月中隨機以電話訪問1008名香港居民。數據顯示，林鄭月娥的最新評分為18.2分，六成受訪市民給予她0分，評分再破林鄭月娥上任以來新低，同時低於歷屆特首的評分。林鄭月娥的支持率與特區政府的滿意率均首次跌至個位數9%，比上月調查分別下跌4及6個百分點。

至於社會狀況的滿意率，受訪市民對政治狀況滿意率為3%，滿意淨值負83%。

中大全球研究課程助理講師鍾樂偉認為，數據反映市民不滿政府施政違背民意，包括檢疫中心的選址、不對內地全面封關等；加上特首和主要官員的言論常帶挑釁，以及澳門、台灣等地政府較迅速的抗疫工作，導致市民開始質疑港府施政能力，甚至透過「民間自救」的行動自保，形容港人情緒已達「崩潰式」爆發。

其他報道：港台：《頭條新聞》諷刺時弊非嚴肅新聞 顧委會陳建強不滿沒解釋如何準確持平

其他報道：弄跌市民身分證落渠 警致歉：清潔好後交還事主

其他報道：趙家賢與3名受襲巿民向疑兇索償 凍結對方賣樓部分資產