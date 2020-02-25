民研：林鄭月娥評分18.2　學者：市民不滿政府施政違背民意 (21:58)

新型冠狀病毒疫情下，政府早前公布多項防疫措施，惟遭受外界不少批評。香港民意研究計劃（民研）今日（25日）公布，特首林鄭月娥的最新評分為18.2分，特首支持率和特區政府表現滿意率均首次跌至個位數9%，三者均是林鄭月娥上任以來最差紀錄。有學者認為，數據反映市民對政府違背民意的施政感憤怒，甚至質疑政府的施政能力。
民研於本月中隨機以電話訪問1008名香港居民。數據顯示，林鄭月娥的最新評分為18.2分，六成受訪市民給予她0分，評分再破林鄭月娥上任以來新低，同時低於歷屆特首的評分。林鄭月娥的支持率與特區政府的滿意率均首次跌至個位數9%，比上月調查分別下跌4及6個百分點。
至於社會狀況的滿意率，受訪市民對政治狀況滿意率為3%，滿意淨值負83%。
中大全球研究課程助理講師鍾樂偉認為，數據反映市民不滿政府施政違背民意，包括檢疫中心的選址、不對內地全面封關等；加上特首和主要官員的言論常帶挑釁，以及澳門、台灣等地政府較迅速的抗疫工作，導致市民開始質疑港府施政能力，甚至透過「民間自救」的行動自保，形容港人情緒已達「崩潰式」爆發。
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