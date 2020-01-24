港台：《頭條新聞》諷刺時弊非嚴肅新聞　顧委會陳建強不滿沒解釋如何準確持平 (21:07)

本報取得港台回信，發信日期是今日，信中稱港台欣賞（appreciated）所有政府部門、包括警隊在抗疫的付出，但指出《頭條新聞》自1989年啟播以來，一直被公眾視為非新聞類作品（a non-news genre），認為任何理性的人（reasonable persons）都不太可能（quite unlikely）視之為嚴肅新聞。信中又提到港台一直以來都提供各類型的節目，以履行《香港電台約章》中公共目的及使命或編輯方針，包括提供準確而持平的新聞報道、資訊、觀點及分析。

陳建強接受本報查詢時稱，確認收到港台回信，又說顧委會不滿港台只在信中稱履行準確持平的編輯方針，「但沒有清楚解釋如何做到」，質疑回信由助理廣播處長（電視及機構業務）區麗雅代行，而非梁家榮親自解釋。他說顧委會將盡快開會商討如何跟進事件。

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