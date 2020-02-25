港聞

【武漢肺炎】城大學者推算至3月中　本地感染個案或新增60宗 (19:35)

新型冠狀病毒疫情持續，城大有學者推算，如患者平均在出現病徵後約3.5日被隔離，由2月中至3月中期間，本港有可能新增約60宗本地感染個案；如假設患者隔離期間可接觸他人、接觸人數約為平日的五分之一，一個月內則會進一步新增至350宗感染個案。

城大生物醫學系助理教授阮相宇利用數學模型重塑本港疫情發展，並引用其他研究，以每名新型冠狀病毒受感染者可於8.4日傳染2.92人推算。他稱，較差情況下，如患者於隔離期間接觸人數仍達平日的一半，截至3月8日，估計累積本地感染個案可逾千人。他指出，由於感染個案在上報方面有延誤，有不少個案數字是被低估的。

阮相宇稱，及早隔離患者是預防社區爆發的關鍵，要額外留意隔離措施，並應重新評估隔離措施的效用，以及染病至隔離時間的長短，包括確保被隔離者沒與他人接觸，並以資訊科技系統監察。

他又提醒，高風險者如經常接觸陌生人或進出多個不同地方的人，一旦出現發燒、乏力等病徵，應盡快求診及自我隔離。

武漢肺炎 相關報道：

本港增3確診 一男為旺角東站職員

旺角東站漂白水消毒 張竹君：病毒不會經通風系統傳播

北角明苑中心KFC員工確診 為「福慧精舍」確診者親妹

「福慧精舍」佛堂洗手間水龍頭手柄 樣本病毒檢測陽性

養和醫院一女病人初步確診 居大坑瑞士花園 曾到上環文武廟

相關字詞﹕武漢肺炎 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 武漢肺炎確診個案 武漢肺炎香港 武漢肺炎疫情 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒感染 武漢封城 新型冠狀病毒肺炎 武漢 2019冠狀病毒病 隔離 社區爆發 社區傳播 城大 編輯推介

上 / 下一篇新聞