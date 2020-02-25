【武漢肺炎】城大學者推算至3月中　本地感染個案或新增60宗 (19:35)

城大生物醫學系助理教授阮相宇利用數學模型重塑本港疫情發展，並引用其他研究，以每名新型冠狀病毒受感染者可於8.4日傳染2.92人推算。他稱，較差情況下，如患者於隔離期間接觸人數仍達平日的一半，截至3月8日，估計累積本地感染個案可逾千人。他指出，由於感染個案在上報方面有延誤，有不少個案數字是被低估的。

阮相宇稱，及早隔離患者是預防社區爆發的關鍵，要額外留意隔離措施，並應重新評估隔離措施的效用，以及染病至隔離時間的長短，包括確保被隔離者沒與他人接觸，並以資訊科技系統監察。

他又提醒，高風險者如經常接觸陌生人或進出多個不同地方的人，一旦出現發燒、乏力等病徵，應盡快求診及自我隔離。

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