【武漢肺炎】養和醫院女病人確診　為馬會會員　居大坑瑞士花園　曾到上環文武廟 (23:03)

【22:10】養和醫院：13醫護即時醫學監測

養和醫院表示，涉事60歲女病人咳嗽逾兩周，入院前檢查時已被安排在獨立的等候房間，並接受新型冠狀病毒快速測試，結果呈陽性後院方已通知衛生防護中心，病人今早（25日）轉送瑪麗醫院。

養和醫院稱，該病人到過的房間、專用升降機及其他範圍已再次清潔及消毒；13名與她有接觸的醫護人員即時接受醫學監測，養和醫院將安排他們接受新型冠狀病毒測試，並為有需要的人員進行肺部X光檢查。

【21:34】據了解，曾到養和醫院求診的60歲女子已確診感染新型冠狀病毒。消息稱，她沒有外遊，2月12日開始咳、報稱其後曾到福臨門、金鐘JW Marriott用膳；另曾分別到北角及灣仔上畫班。

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馬會：病人曾往會所健身中心美食廣場

香港賽馬會表示，女病人為會員，2月11日前往會所健身中心，14日曾到訪會所內的美食廣場及Levade商店。賽馬會宣布上述設施暫停開放，直至另行通告。

【17:39】衛生防護中心表示，養和醫院一名60歲女病人對新型冠狀病毒初步呈陽性，今早（25日）轉送瑪麗醫院隔離治療。她居於大坑瑞士花園，去過上環荷李活道文武廟，亦去過畫舍及曾外出飲茶和出席婚禮等。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，女病人無去過北角美輪大廈「福慧精舍」佛堂。她於2月12日發病，13、17、20、22及24日曾向一名私家醫生求醫，因已咳了一段時間，故轉到養和醫院求醫及入院，院方進行初步測試發現病人的樣本對新型冠狀病毒呈陽性，但衛生防護中心和醫管局的測試仍在進行中，若結果亦呈陽性，衛生防護中心會作進一步公布。

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