【武漢肺炎】本港增3確診　一男為旺角東站職員 (16:40)

衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日（25日）新增3宗確診新型冠狀病毒個案，包括早前藍田興田邨確診男子的兒子，他是港鐵旺角東站站務主任。另外兩宗為北角明苑中心肯德基分店員工及其24歲兒子。本港累計有84宗確診個案。
第82宗個案：
．33歲
．藍田興田邨彩田樓確診保安的兒子，同樣住在彩田樓
．旺角東站站務主任，平日上班有戴口罩，獨自用膳，2月20日最後一日上班
．2月20日發燒，當日求醫及請病假在家休息，2月22日再求醫
．其父入院後，衛生防護中心安排他到聯合醫院隔離治療，今日確診
第83宗個案：
．55歲
．居於北角百福花園康福閣，是昨（24日）確診、曾到北角「福慧精舍」佛堂、居於紅山半島女病人的妹妹
．2月3至8日去過佛堂，17日開始咳，24日到律敦治醫院求醫及入院，今日確診
．肯德基北角明苑中心分店員工，負責在廚房製作炸雞，不會接觸顧客，2月9至22日有上班
．無外遊紀錄
第84宗個案：
．24歲
．第83宗個案的兒子，同樣住在百福花園
．在中環一號廣場從事辦公室工作
．無外遊紀錄
．「無乜病徵」，因得知母親不適，故到律敦治醫院急症室求醫，照肺發現肺花而入院，今日確診
18人已出院
醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，確診病人中有18人已出院；第30宗個案、「打邊爐家族」中一名68歲男病人本應昨日出院，但由於他臨牀仍有不適，醫生為謹慎起見安排他再留院觀察一段時間，他情況穩定。
目前61名確診者分別在10間醫院留醫，其中一名曾到過「福慧精舍」佛堂的96歲老婦（第70宗）危殆，留醫深切治療部，要插喉；另有5名病人情況嚴重。
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