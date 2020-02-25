【武漢肺炎】本港增3確診　一男為旺角東站職員 (16:40)

第82宗個案：

．33歲

．藍田興田邨彩田樓確診保安的兒子，同樣住在彩田樓

．旺角東站站務主任，平日上班有戴口罩，獨自用膳，2月20日最後一日上班

．2月20日發燒，當日求醫及請病假在家休息，2月22日再求醫

．其父入院後，衛生防護中心安排他到聯合醫院隔離治療，今日確診

第83宗個案：

．55歲

．居於北角百福花園康福閣，是昨（24日）確診、曾到北角「福慧精舍」佛堂、居於紅山半島女病人的妹妹

．2月3至8日去過佛堂，17日開始咳，24日到律敦治醫院求醫及入院，今日確診

．肯德基北角明苑中心分店員工，負責在廚房製作炸雞，不會接觸顧客，2月9至22日有上班

．無外遊紀錄

第84宗個案：

．24歲

．第83宗個案的兒子，同樣住在百福花園

．在中環一號廣場從事辦公室工作

．無外遊紀錄

．「無乜病徵」，因得知母親不適，故到律敦治醫院急症室求醫，照肺發現肺花而入院，今日確診

18人已出院

醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，確診病人中有18人已出院；第30宗個案、「打邊爐家族」中一名68歲男病人本應昨日出院，但由於他臨牀仍有不適，醫生為謹慎起見安排他再留院觀察一段時間，他情況穩定。

目前61名確診者分別在10間醫院留醫，其中一名曾到過「福慧精舍」佛堂的96歲老婦（第70宗）危殆，留醫深切治療部，要插喉；另有5名病人情況嚴重。

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