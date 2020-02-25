【武漢肺炎】港對韓國封關　居港韓人稱決定迅速望港府汲取教訓 (15:17)

在港開設韓國飲食店的曹先生表示，封關不影響貨品運輸。他近期不打算回韓國；其擁有香港居留權的家人原計劃下月回港，惟因不希望接受隔離而取消計劃。曹先生形容封關屬嚴厲措施，但認為做法能阻止疫情擴散。

對比港府早前拒絕向內地全面封關，曹先生認為政府今次對韓國封關的決定非常迅速，希望港府已汲取教訓。

在港開設韓國餐廳的宋先生贊成封關，認為政府有責任保護香港居民。他認為疫情未在韓國全面爆發，暫只有大邱市的情況較嚴重，加上當地政府已落實應對措施，目前對韓國政府有信心。至於對比香港的情況，他認為，目前確診數字雖未有大幅上升，但仍擔心有染病內地人由內地來港，自己將盡量保障自身安全。

需往返港韓兩地工作的鄭先生同樣贊成封關，認為各地政府有責任防止疫情擴散。他表示，目前計劃在港逗留一個月，其後會返回韓國，再按疫情發展衡量往後安排。

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