【武漢肺炎】接逾600滯湖北港人求助　工聯會促港府安排內陸機高鐵接人 (15:35)

湖北省自上月23日封城，逾2700名港人滯留當地逾一個月，港府昨（24日）宣布將以專機分批接回滯留港人，首批主要協助身在武漢市的港人，以及在湖北省其他地方的孕婦等。工聯會截至今日（25日）接到近630宗滯留港人求助，表示市內交通停頓，建議港府和當地政府盡快協調，協助港人前往武漢天河國際機場，同時亦應考慮安排內陸航班及高鐵。
懷孕25周的侯女士現身處湖北省黃石市，她透過視像通話表示，封城後無法回港覆診，她亦不敢去當地醫院做產檢，心理壓力相當大。她說，黃石市距離武漢約兩小時車程，但市內的道路幾乎無車行駛，擔心無法前往武漢搭專機。
現於武漢的邱太表示，得悉港府派包機時「比過年還開心」，她稱所住小區一向有專車來往機場，希望港府可提供類似安排，讓她盡快返港。工聯會稱在近630宗求助個案中，62人有長期病患，5人是孕婦。
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