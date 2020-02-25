【武漢肺炎】袁國勇：韓國疫情開始失控　港府「無辦法唔封」 (12:57)

港府昨日（24日）向韓國發出紅色旅遊警示，今早（25日）6時起，非香港居民由韓國來港均不得入境。香港大學微生物學系講座教授袁國勇今早出席港台節目時表示，港府今次因應韓國疫情採取的措施較為果斷，因韓國疫情已開始少許失控，確診數量幾何級數上升。
袁國勇稱，除了政府推出內地封關措施較遲外，其餘措施基本上實際及跟隨科學。他以新加坡為例，稱當地人口比香港少，約有500多萬，確診個案較本港多，不過即使新加坡沒有實施什麼防疫措施，確診病例亦不似武漢般急升。
袁國勇解釋，因新加坡天氣較熱，病毒在環境生存時間較短，加上人體免疫系統反應在暖和天氣會有不同，而且當地確診患者病情不嚴重；相反韓國現時天氣仍寒冷，疫情已開始少許失控，確診數量幾何級數上升，當地教會更出現超級傳播者，亦無法隔離所有密切接觸者，所以港府「無辦法唔封」。
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