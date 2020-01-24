【武漢肺炎】一文睇清4個新型冠狀病毒感染群組：康美樓‧打邊爐家族‧太古城工程師‧福慧精舍 (10:44)

長康邨康美樓群組

．涉及3樓及13樓兩個A07室單位

．最先確診者為第12宗個案的75歲男病人，居於A1307室，1月22日發病

．A307室的62歲女住客（第42宗）於2月3日發病，2月10日確診。追查下發現其同住的37歲兒子（第49宗，下稱兒子A）及37歲媳婦（第48宗）同樣染疫，兩人分別於1月30日和2月2日發病，2月11日確診

．媳婦個案曾於農曆新年期間，到田灣邨田澤樓向75歲父親（第46宗）拜年。父親2月3日發病，11日確診。他無到過康美樓，屬第二代傳播

．兒子A、媳婦和田灣邨個案曾於1月26日，到北角明星海鮮酒家一同出席聚餐。田灣邨個案的67歲小姨（第52宗），以及小姨的37歲兒子（第53宗，下稱兒子B）同樣出席聚餐，兩人於2月13日確診

．小姨居於鰂魚涌康景花園D座，周末會到兒子B的柯布連道28-32號香海大廈寓所居住

．兒子B的41歲表姐（第54宗）亦有出席1月26日的北角明星海鮮酒家聚餐，她2月3日發病，2月14日確診

．小姨的32歲家傭（第61宗）於2月2日發病，18日確診

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打邊爐家族群組

．最先確診者為24歲男子（第27宗），1月30日發病，2月9日確診

．男子連同另外18名親戚於年初二（1月26日），在觀塘永興工業大廈4樓Lento Party Room出席家庭聚會，其間在室外平台打邊爐及燒烤3小時

．經流行病學調查，男子其中8名有出席該家庭聚會的家人和親戚同樣於2月9日確診，包括其91歲外婆（第29宗，2月1日發病）、68歲父親（第30宗，1月29日發病）、57歲母親（第31宗，1月28日發病）、22歲表弟（第32宗，2月4日發病）、50歲四姨（第33宗，2月2日發病）、25歲表姐（第34宗，1月30日發病）、51歲三姨（第35宗，2月4日發病），以及23歲表弟（第36宗，2月7日發病）

．男子的55歲二姨（第37宗，1月30日發病）和52歲三姨丈（第41宗，2月8日發病）同樣有出席該家庭聚會，均於2月10日確診

．父親（第30宗）的60歲女同事（第44宗）於2月1日發病，2月11日確診

．二姨（第37宗）在旺角新世紀廣場北京樓廚房工作，其51歲男同事（第50宗）2月3日發病後曾上班，2月12日確診。兩人曾一同用膳

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太古城工程師相關群組

．最先確診者為54歲男子（第57宗，下稱工程師A），居於太古城明宮閣高層，是巴馬丹拿集團（P&T Group）工程師

．工程師A於2月7日發病，2月16日確診。他發病後於2月9日到過西灣河街富欣閣「基督門徒福音會」西灣河分會出席聚會

．工程師A發病前，於2月6日與45歲同事（下稱工程師B）等人，到醫管局總部開會；2月7日工程師A發病當日，工程師B再到醫管局總部開會

．工程師B（第59宗）於2月12日發病、17日確診。他居於慈雲山慈愛苑愛華閣，潛伏期內曾於1月30日至2月1日到越南峴港

．工程師A的46歲妻子（第60宗）2月8日發病，在丈夫確診當日，由衛生防護中心轉介入住東區醫院，2月17日確診。她亦曾於2月9日到西灣河街富欣閣「基督門徒福音會」西灣河分會參與聚會

．染疫工程師A和B的辦公室，位於北角英皇道633號

．工程師A的83歲外母（第63宗）居於屯門海景花園一座，2月14日發病，15日跌倒骨折入住屯門醫院骨科病房，16日接受手術。醫護人員得悉其女兒和女婿確診後，於2月18日安排她入住隔離病房及接受測試，19日確診

．工程師A的75歲外父（第66宗）曾於1月25日起有病徵，在工程師A與妻子確診後被轉介到屯門醫院隔離治療，當時呼吸道樣本對新型冠狀病毒呈陰性，但胸腔電腦掃描有相關特徵，連同流行病學調查所得資料，2月20日被列為疑似個案，2月23日成確診病例

．外父曾於1月12至25日的潛伏期內，多次即日往返廣東東莞樟木頭

．外父與外母（第63宗）於1月25日至2月18日（2月15日除外）的早上，每日到屯門三聖街5號海天花園酒家1樓用膳。

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北角美輪大廈「福慧精舍」佛堂群組

．最先確診者為70歲女病人（第65宗），2月12日發病，19日確診。她於1月25日、2月1日和8日，到過北角美輪大廈13樓E座「福慧精舍」佛堂

．5人先後在2月22日及24日確診，並分別在1月底至2月初到過「福慧精舍」。5人分別是96歲（第70宗）、76歲（第74宗）及80歲老婦（第73宗），以及57歲（第76宗）及68歲女子（第77宗）。

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