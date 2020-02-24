【武漢肺炎】遊韓返港市民：當地人衛生意識差　隨地吐痰少戴口罩 (21:50)

參與旅行團從韓返港的陳小姐表示，韓國街頭「少咗好多人」，惟民眾普遍對疫情「唔警惕」，只有小部分人戴口罩，更有部分人對戴口罩者投以奇異目光，所以她提早離團返港。

一同赴韓旅遊的梁小姐及徐小姐指出，當地民眾的衛生意識較差，「依家仲會隨地吐痰，都有人唔戴口罩」。她們說，原本行程為8天，因擔心疫情提早3天返港，將自行家居隔離，避免出外與人接觸。

然而，仍有不少人今日從香港前往首爾。不願透露姓名、在韓國從事旅遊業的港人表示，今次因工作需要赴韓，他不太擔心當地疫情，但會做好防疫措施。他指出，韓國社會對疫情後知後覺，「一開頭唔係好知驚，覺得唔關佢哋事」，認為當地文化加劇疫症蔓延，「佢哋冇乜防疫意識，食飯飲酒一齊，無公筷呢個概念」。

赴韓公幹的美國人Rick無懼疫情，他甚至沒有戴口罩，只帶備酒精綿片抹手。他認為，疫情只在中國內地爆發，其餘各地的市民只是反應過大。他甚至不相信外科口罩具防疫效用，說只是「心理作用」，稱自己不會佩戴。

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