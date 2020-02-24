【武漢肺炎】區志光：盡快接回「鑽石公主號」31港人緊密接觸者 (21:40)

逾百港人仍滯留日本

入境處表示，現時仍有70名確診香港乘客在日本31間醫院留醫，以及31名緊密接觸者在當地接受隔離檢疫，連同已下船並留在日本的18人及未能聯絡的10人，鑽石公主號郵輪共有369名港人。

日前到日本協助郵輪乘客返港的衛生署高級醫生黃駿君表示，暫時掌握到16名確診患者的臨牀狀況，當中4人非常嚴重，出現呼吸系統衰竭情況，現時在深切治療部留醫；另外兩人情況嚴重，出現肺炎徵狀；其餘10人情況穩定，黃駿君認為他們都得到適切治療，但不排除有其他確診港人患重症。

帶隊赴日本的入境處長曾國衞就形容，今次任務的過程並不順利，是自己30多年職業生涯最具挑戰性和難忘的一次。他稱最初未掌握郵輪上的港人數目，只能隨機應變，爭取在最短時間內安排包機接載港人回港，強調行動只是首階段結束，港府會研究把仍滯留日本的港人接載回港，「一定唔會漏咗佢哋」。

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