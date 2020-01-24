【武漢肺炎】養和醫院證實確診者四度求診住單人房一晚　逾40醫護接受快速測試 (20:43)

養和醫院今晚證實，本港今日（24日）新增的第76宗確診感染新型冠狀病毒57歲女子曾4次到該院門診部求醫，並曾入住醫院單人房一晚，其間其肺部X光片正常。本報記者晚上到養和醫院觀察，未見有特別加強清潔。
養和醫院指出，該病人曾於2月12日上午、13日上午及16日下午到醫院門診部求醫，其間肺部X光及其他檢查結果皆正常。病人曾於2月16日入住醫院單人房一晚，病人肺部X光片正常及已退燒，獲安排於2月17日出院。病人至昨日（23日）下午再次求診，並透露曾參與北角佛堂的聚會，因此立即獲安排至隔離房間及轉介至公立醫院。
養和聯絡相關日期曾到門診病人
養和醫院表示，院方已按衛生防護中心指引即時對40多名曾經與該病人有接觸的醫療人員進行醫學監測，暫時未有醫護及工作人員報告身體不適。為進一步保障員工及病人的安全，本院安排這批醫護人員接受病毒快速測試及為有需要的同事作肺部X光檢查。
養和醫院亦提醒曾於上述日期到訪養和門診部的病人留意身體狀況，院方已開始聯絡在2月16日至17日期間，曾入住該病人鄰近病房的病人及訪客。
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