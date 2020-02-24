【武漢肺炎】保安局對韓國發紅色旅警　明早6時起禁非香港居民自韓入境 (20:26)

食物及衛生局長陳肇始表示，所有從韓國抵港的人須由港口衛生科評估，如有發燒須再作檢查或隔離。如去過大邱或慶尚北道的人，須受強制檢疫14天。

她表示，今晚有4班來自韓國的班機抵港，港口衛生科會聯同入境處查詢機上所有人，如曾到大邱或慶尚北道，須接受港口衛生科評估及監察。

她又稱，來自日本及意大利的非香港居民，建議留在居所，14日內須量度體溫，出外需要戴口罩。

被問到日本、新加坡等國家疫情同樣嚴重，為何僅對韓國發出紅色旅遊警示，陳肇始表示韓國過去幾日的確診個案不斷增加，令人非常擔心，「一路看疫情變化，覺得要發出旅遊警示」，政府亦對日本、新加坡、意大利作出「健康建議」，每日都有監察各地疫情，不排除如有變化會有果斷決定。

被問到政府為何不對內地「全面封關」，陳肇始稱任何決定都是基於風險評估，港府較早前已不准過去14日曾到湖北的人入境，「這也是非常果斷的措施」，但無回應為何港府不全面限制內地人入境。

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