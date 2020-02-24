【武漢肺炎】保安局對韓國發紅色旅警　明早6時起禁非香港居民自韓入境 (20:26)

因應韓國的新型冠狀病毒疫情嚴重，保安局長李家超今日公布，保安局將向韓國發出紅色旅遊警示，市民如非必要應避免前往。現時在韓國約有十多個香港旅行團，涉及300多人。他說，從明早6時開始，將不容許來自韓國的非香港居民入境，包括14日內到過韓國的非香港居民。
食物及衛生局長陳肇始表示，所有從韓國抵港的人須由港口衛生科評估，如有發燒須再作檢查或隔離。如去過大邱或慶尚北道的人，須受強制檢疫14天。
她表示，今晚有4班來自韓國的班機抵港，港口衛生科會聯同入境處查詢機上所有人，如曾到大邱或慶尚北道，須接受港口衛生科評估及監察。
她又稱，來自日本及意大利的非香港居民，建議留在居所，14日內須量度體溫，出外需要戴口罩。
被問到日本、新加坡等國家疫情同樣嚴重，為何僅對韓國發出紅色旅遊警示，陳肇始表示韓國過去幾日的確診個案不斷增加，令人非常擔心，「一路看疫情變化，覺得要發出旅遊警示」，政府亦對日本、新加坡、意大利作出「健康建議」，每日都有監察各地疫情，不排除如有變化會有果斷決定。
被問到政府為何不對內地「全面封關」，陳肇始稱任何決定都是基於風險評估，港府較早前已不准過去14日曾到湖北的人入境，「這也是非常果斷的措施」，但無回應為何港府不全面限制內地人入境。
武漢肺炎 相關報道：
相關字詞﹕武漢肺炎 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 武漢肺炎確診個案 武漢肺炎香港 武漢肺炎疫情 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒感染 武漢封城 新型冠狀病毒肺炎 武漢 編輯推介