【武漢肺炎】確診女子居北角麗宮大廈　同住男子稱要隔離 (21:05)

衛生署衛生防護中心今日（24日）公布的第77宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，是一名居於北角麗宮大廈的68歲女子，她2月1至6日及8日曾到過「福慧精舍」，亦曾到過春秧街街市。據悉，該女子居於麗宮大廈8樓一單位，與丈夫及女兒同住。記者到訪該單位，一名同住男子應門，稱收到通知需要隔離，但未知地點及何時開始隔離。
與患者同層的住戶劉太表示，現時會勤加洗手及消毒，由每日出門買餸，改為兩三日買一次，出入時會佩戴口罩。她表示認識該名確診者，見面時會點頭打招呼。劉太稱知悉對方確診後，立即回想近日有沒有與她同𨋢，「最怕家人中咗都唔知」。劉太又說，樓層走廊空氣不流通，但認為「無得驚」，「唔通搬咩！」記者現場所見，麗宮大廈8樓有約10個單位，樓層走廊無窗、頗為侷促。
而確診者曾到過的春秧街街市，豬肉檔檔主陳先生表示，檔口有消毒洗手液，自己亦已勤加洗手及避免摸眼，他說「一日咁多客，避唔到」。被問到會否考慮暫停營業，陳生指出不可能，又說未有太擔心，「煮到埋嚟咪食」。
蔬菜檔職員許先生知悉北角再增確診個案後，直言「梗係擔心！大家都怕傳染」。他表示，自己會戴口罩，沒想過停工，「唔返工咪無飯食，都要做，頂硬上㗎啦」。他說，現時每晚收檔後都會洗地，加強清潔。
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