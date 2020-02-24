【武漢肺炎】確診女子居北角麗宮大廈　同住男子稱要隔離 (21:05)

與患者同層的住戶劉太表示，現時會勤加洗手及消毒，由每日出門買餸，改為兩三日買一次，出入時會佩戴口罩。她表示認識該名確診者，見面時會點頭打招呼。劉太稱知悉對方確診後，立即回想近日有沒有與她同𨋢，「最怕家人中咗都唔知」。劉太又說，樓層走廊空氣不流通，但認為「無得驚」，「唔通搬咩！」記者現場所見，麗宮大廈8樓有約10個單位，樓層走廊無窗、頗為侷促。

而確診者曾到過的春秧街街市，豬肉檔檔主陳先生表示，檔口有消毒洗手液，自己亦已勤加洗手及避免摸眼，他說「一日咁多客，避唔到」。被問到會否考慮暫停營業，陳生指出不可能，又說未有太擔心，「煮到埋嚟咪食」。

蔬菜檔職員許先生知悉北角再增確診個案後，直言「梗係擔心！大家都怕傳染」。他表示，自己會戴口罩，沒想過停工，「唔返工咪無飯食，都要做，頂硬上㗎啦」。他說，現時每晚收檔後都會洗地，加強清潔。

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