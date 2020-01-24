【武漢肺炎】港府委託工聯會送藥予廣東福建港人　民建聯收6宗內地港人孕婦求助 (18:21)

政府發言人表示，在強制檢疫措施下，部分身在廣東省及福建省的港人，不能如常來港覆診，或領取處方藥物後即日返回內地。工聯會將代替在醫管局和衛生署已有覆診預約的求助港人領取處方藥物，或收取其親友代領的處方藥物，政府會安排將藥物速遞到工聯會內地辦事處，並負責運費，再由工聯會速遞予求助者。

另外，民建聯表示，截至今日中午，共收到172宗內地港人求助個案；有關孕婦求助個案增至6宗，今日新增的兩宗分別是懷孕36周及8周的孕婦。民建聯要求港府盡快和湖北省政府商討及制訂當地港人回港的方案，並以孕婦、長期病患者及有小童的港人家庭為先。

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