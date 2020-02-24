【武漢肺炎】新增7人確診　2人曾往福慧精舍住紅山半島及北角 (23:45)

晚上公布的確診個案為下午公布的兩宗初步確診個案：

第80宗確診個案：

．57歲男子，「鑽石公主號」郵輪返港乘客

．其5名同行者當中一人出現病徵，昨日被送往聯合醫院接受治療，其餘同行者沒有出現病徵，正接受檢疫

第81宗確診個案：

．57歲女子，「鑽石公主號」郵輪返港乘客

．過往健康良好，其3名同行者沒有出現病徵，正接受檢疫

另外，衛生防護中心呼籲曾於2月18日及20日下午約2時至3時接載第72宗個案病人往返其位於藍田興田邨彩田樓的寓所及藍田廣田商場之的士司機，應致電中心熱線。

【17:17】新型冠狀病毒肺炎疫情持續，衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君今午（24日）於例行記者會表示，本港由昨晚至今日新增5宗確診個案，累計至79宗。

第75宗確診個案：

．35歲男子，居於元朗Grand YOHO第3座，與太太等家人同住

．做生意，2月初曾自行駕車到深圳的住所，2月8日後沒有再回內地

．2月19日發燒及咳嗽，2月21日入住博愛醫院，抽取了深喉樣本

．2月22日發現化驗報告不肯定，因此再轉送屯門醫院隔離治療後確診

第76宗確診個案：

．57歲女子，為家庭主婦，居於紅山半島第一期

．2月8日喉嚨痛，2月10日發燒，曾多次到養和醫院求診及入院，2月23日轉送律敦治醫院

．1月26至31日曾到日本大阪旅遊

．1月25日，以及2月1至6日曾到過北角美輪大廈「福慧精舍」

第77宗確診個案：

．68歲女子，居於北角麗宮大廈

．2月19日咳嗽，2月23日曾去看私家醫生，轉介到瑪麗醫院入院，今日確診

．2月1至6日、8日曾到過「福慧精舍」，其餘大多時間在家中，曾到過春秧街街市

第78宗確診個案：

．59歲女子，「鑽石公主號」郵輪返港乘客

．經港大檢測後對新型冠狀病毒初步呈陽性反應，再經衛生署檢測證實確診，今日入院後發燒及頭痛

第79宗確診個案：

．58歲女子，「鑽石公主號」郵輪返港乘客

．2月4日於郵輪上感到喉嚨不適，2月17日曾接受日本當局的病毒檢測及呈陰性反應

．返港經港大檢測後對新型冠狀病毒初步呈陽性反應，再經衛生署檢測證實確診

．目前身體無不適，正於瑪麗醫院治療

張竹君表示，「鑽石公主號」郵輪另有兩名返港乘客亦對新型冠狀病毒初步呈陽性反應，目前仍等候衛生署檢測結果。她亦指出，目前衛生防護中心聯絡到130名曾到過「福慧精舍」的人，約7人身體感不適送院，其中一人為第77宗。另外，近期曾到過佛堂的16人被送去檢疫，另107人安排醫學監測。張竹君稱，佛堂住持暫時沒有病徵，已送往檢疫。