【武漢肺炎】新增5人確診　2人曾往福慧精舍住紅山半島及北角 (17:17)

第75宗確診個案：

．35歲男子，居於元朗Grand YOHO第3座，與太太等家人同住

．做生意，2月初曾自行駕車到深圳的住所，2月8日後沒有再回內地

．2月19日發燒及咳嗽，2月21日入住博愛醫院，抽取了深喉樣本

．2月22日發現化驗報告不肯定，因此再轉送屯門醫院隔離治療後確診

第76宗確診個案：

．57歲女子，為家庭主婦，居於紅山半島第一期

．2月8日喉嚨痛，2月10日發燒，曾多次到養和醫院求診及入院，2月23日轉送律敦治醫院

．1月26至31日曾到日本大阪旅遊

．1月25日，以及2月1至6日曾到過北角美輪大廈「福慧精舍」

第77宗確診個案：

．68歲女子，居於北角麗宮大廈

．2月19日咳嗽，2月23日曾去看私家醫生，轉介到瑪麗醫院入院，今日確診

．2月1至6日、8日曾到過「福慧精舍」，其餘大多時間在家中，曾到過春秧街街市

第78宗確診個案：

．59歲女子，「鑽石公主號」郵輪返港乘客

．經港大檢測後對新型冠狀病毒初步呈陽性反應，再經衛生署檢測證實確診，今日入院後發燒及頭痛

第79宗確診個案：

．58歲女子，「鑽石公主號」郵輪返港乘客

．2月4日於郵輪上感到喉嚨不適，2月17日曾接受日本當局的病毒檢測及呈陰性反應

．返港經港大檢測後對新型冠狀病毒初步呈陽性反應，再經衛生署檢測證實確診

．目前身體無不適，正於瑪麗醫院治療

張竹君表示，「鑽石公主號」郵輪另有2名返港乘客亦對新型冠狀病毒初步呈陽性反應，目前仍等候衛生署檢測結果。張亦指出，目前衛生防護中心聯絡到130名曾到過「福慧精舍」的人，約7人身體感不適送院，其中一人為第77宗。另外，近期曾到過佛堂的16人被送去檢疫，另107人安排醫學監測。張竹君稱，佛堂住持暫時沒有病徵，已送往檢疫。