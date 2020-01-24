【武漢肺炎】35歲男子確診　元朗Grand YOHO住戶稱大廈做足消毒不擔心 (16:30)

有住戶向本報提供管理處昨晚（23日）貼出的告示，內容提到一名3座中層住戶初步確診感染新型冠狀病毒，昨晚10時半一名與其有密切接觸的人被送上救護車離開。管理公司稱，送上救護車的人離開屋苑時全程佩戴口罩，大廈安排指定升降機接送，並徹底消毒相關公共地方及升降機。

住戶關小姐表示，據她所知，患者住在3座20樓以下，但認為管理公司清潔工夫做到足，住客及訪客出入均要量體溫，故不擔心環境衛生問題。她指出，知道不少鄰居都是在月初政府實施進一步「封關」前由內地趕回香港，擔心會有隱形病人。

另一住戶陳先生說，他居於1座，見到管理處「日抹夜抹」，「由香港疫情爆發之初，大廈已每半個鐘清潔大堂等公眾地方，每層又有酒精搓手液提供」，故對屋苑衛生有信心，認為病毒已出現社區爆發「度度都中」，「唔驚得咁多」。

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