【武漢肺炎】藍田興田邨保安確診　長者住戶憂「老人邨」染病風險高 (15:38)

彩田樓住戶陳太表示，她與一家人包括兩名年幼孫兒住在高層單位，昨日知悉有保安員確診後特別擔心，「現在唔畀啲孫落街」，擔心該保安員已傳染其他住客。

另一住戶周先生載着防毒面具外出，並把一個外科口罩夾在面具與臉頰之間。對於有大廈保安員確診，周先生表示沒有特別擔心，又說自己一向注重衛生及做好防疫措施，但認同須加倍清潔家居，注意樓層衛生。

彩田樓地下的熟食檔照常營業，餐廳午飯時間人流眾多；惟鄰近的興田商場人流冷清，逾八成商舖沒有營業，有售賣內衣及雜貨的東主表示，疫症蔓延至今生意慘淡，「啲人都驚到唔敢落街」，透露今個月「蝕住做」，預計營業額會較租金少。

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