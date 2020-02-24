【武漢肺炎】藍田興田邨保安確診　長者住戶憂「老人邨」染病風險高 (15:38)

藍田興田邨彩田樓有保安員昨日（23日）確診新型冠狀病毒肺炎，是本港第72宗確診個案。本報記者今日（24日）到場觀察，見多名身穿保護衣的清潔人員在大廈消毒清潔，進出住戶多為長者。有居於大廈的長者表示特別擔心，形容興田邨是「老人邨」，「個個由後生住到老」，面對的疫症風險較高。
彩田樓住戶陳太表示，她與一家人包括兩名年幼孫兒住在高層單位，昨日知悉有保安員確診後特別擔心，「現在唔畀啲孫落街」，擔心該保安員已傳染其他住客。
另一住戶周先生載着防毒面具外出，並把一個外科口罩夾在面具與臉頰之間。對於有大廈保安員確診，周先生表示沒有特別擔心，又說自己一向注重衛生及做好防疫措施，但認同須加倍清潔家居，注意樓層衛生。
彩田樓地下的熟食檔照常營業，餐廳午飯時間人流眾多；惟鄰近的興田商場人流冷清，逾八成商舖沒有營業，有售賣內衣及雜貨的東主表示，疫症蔓延至今生意慘淡，「啲人都驚到唔敢落街」，透露今個月「蝕住做」，預計營業額會較租金少。
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