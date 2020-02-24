孔聖堂中學署理副校長涉發表針對警方帖文　遭停職調查 (14:27)

何栢欣周六（22日）晚在facebook發表有關警員確診新型肺炎的帖文，而該文章被指每行首個字串起來是「黑警死全家，一個都不能少」。

孔聖堂中學校董會發聲明稱，何栢欣以個人名義在其facebook發文，與學校無關，帖文發表前未知會校方或尋求校方許可，屬何栢欣個人行為。聲明又說，校方及校董會堅守政治不進校門原則，反對暴力及任何違法行為。

孔聖堂中學校長楊永漢說，今早已約見何栢欣，對方解釋帖文從左至右看是普通文章，及後其友人告知將句首串起來有其他意思，所以周日（23日）刪除該帖文。楊永漢說，帖文發布時間不足24小時，何栢欣知道帖文有其他意思後，即時刪除帖文，他暫時相信何栢欣發帖屬無心之失。

楊永漢又說，警方曾聯絡他，通知有教師發表相關帖文，他回覆表示會調查。教育局今早亦就事件聯絡他，局方稱會先讓校方完成調查。

教協稱，據了解何栢欣的帖文並非其原創，轉貼時只贊同字面表達的意思，未留意當中另有含意。教協促請校方以公平、公正及符合程序公義原則處理事件，教協會視乎教師需要，向其提供協助和法律支援。

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