副學士生涉藏疑似煙霧餅化學品准20萬元保釋　寓所須裝閉路電視 (14:55)

學生鄺偉邦（19歲）被控管有爆炸品、管有攻擊性武器適合作非法用途的工具共兩罪。控罪指出，他在去年12月24日於觀塘鴻圖道寶冠大廈「時昌迷你倉」一個單位，明知而管有爆炸品硝化纖維（nitrocellulose）；以及10個粉餅形煙霧餅，意圖作非法用途。

裁判官黃國輝批准被告以兩萬元現金、母親及教會社工分別以17萬及1萬元作人事擔保，其間不得離港，每周到警署報到3次，以及在住所不超過兩個位置安裝閉路電視，接受警方24小時監控。

辯方透露，被告來自基層家庭，父親任職保安，這筆保釋金是父母的畢生積蓄。

翻查資料，今年2月14日，牽涉「水喉通土製炸彈」案的29歲機械技工向高等法院申請保釋，獲批以合共75萬元現金和人事保釋，其間須在家中大門、倉庫、另外不超過3個位置安裝閉路電視。本案是第二宗爆炸品案的被告，獲准以安裝閉路電視監控作擔保條件。

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