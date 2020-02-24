【武漢肺炎】多間旅行社取消韓國旅行團 (14:40)

【14:27】康泰旅行社表示，決定取消3月31日前出發的所有韓國旅行團，涉及約65團、約1300名團友；4月1日或以後出發的首爾旅行團將於稍後再作安排。
永安旅遊亦決定取消即日（24日）起至3月31日期間出發的所有韓國線旅行團，受影響的旅客可選擇轉往其他旅行團、保留團費6個月，或減除手續費後退回團費。
【12:25】東瀛遊旅行社宣布，鑑於韓國大邱新型冠狀病毒肺炎個案急劇飈升，為顧及員工及旅客健康安全，決定取消2月25日至3月31日期間所有韓國旅行團，涉及約900人、約45團。
東瀛遊表示，已報名者可以選擇轉團、保留團費6個月或扣除手續費後全數退款。至於4月1日起出發的韓國旅行團安排將稍後公布。已報團旅客可致電3692 0888查詢。
【11:28】康泰旅行社宣布，鑑於韓國大邱爆發新型冠狀病毒肺炎疫情，基於員工及旅客健康安全考慮，決定取消3月15日前出發的韓國首爾旅行團，涉及約30團、約570名團友。
康泰旅行社表示，已報名的人可選擇轉團、保留團費6個月或扣除手續費後退團；至於3月15日後出發的韓國首爾旅行團，會稍後再安排。
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