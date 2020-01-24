洗手頻繁致乾燥爆拆　皮膚科醫生：洗手後微濕即搽潤膚霜　油膏類產品保濕較佳 (08:35)

胡惠福指出，長期接觸具消毒殺菌功效的洗手液，會破壞皮膚角質層，容易誘發刺激性接觸性皮膚炎（俗稱主婦手）。如果塗搽潤手霜次數不足，會導致手部皮膚乾燥，出現龜裂損口，誘發細菌感染。他建議保濕效果較佳的潤手霜可選擇油膏類產品，如乳霜（Cream）、油膏（Ointment）如凡士林（Vaseline）或乳化油膏（Emulsifying Ointment），可防止水分在皮膚表面蒸發，且不含防腐劑及其他化學物質，較少引致敏感反應；惟缺點是含較少水分，質地較硬及油膩難以均勻塗搽，有機會堵塞毛孔。

防手部爆拆敏感貼士

胡惠福建議，市民使用酒精搓手液、潤膚露時，有助減低皮膚敏感的貼士：

・ 避免用過熱的水洗手，以免損害角質層保護屏障。

・ 洗手後應趁雙手仍有微濕時塗上潤膚霜，保濕效果最佳。

・ 留意潤膚產品成分：以不含香料、色素、羊毛脂、防腐劑（如甲醛、MIT、Parabens) 等致敏成分的產品為佳。

・ 選購酒精搓手液、消毒洗手液時，宜選用不含香料和防腐劑（如MIT）等致敏成分的產品。

・ 使用酒精搓手液後要經常塗搽潤膚霜，補充天然油分及滋潤皮膚，恢復表皮屏障保護功能，每逢乾燥便要補搽。

・ 酒精搓手液主要在街外使用，回家後應使用溫和的洗手液（如弱酸至弱鹼性範圍）清潔雙手，減少使用酒精搓手液次數，從而減少刺激皮膚。

・ 如手部嚴重乾燥龜裂，塗抹潤手霜後可戴上棉質手套睡覺，有助加強皮膚保濕效果。

文：余敏

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