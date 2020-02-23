【武漢肺炎】本港今日增4宗確診　62歲男住藍田興田邨任職保安 (16:59)

新增個案中，第72宗為62歲男子，居於藍田興田邨彩田樓，與太太及兒子同住。男病人任職保安，2月10日咳嗽及看過醫生，2月20日入聯合醫院，今日確診，他沒有外遊史。

男病人潛伏期間主要在家，2月10日曾出席公司飯局，地點為尖沙嘴新港中心煌府酒家。據衛生防護中心了解，該飯局有18人出席。

第71宗確診個案：

．68歲男子

．「鑽石公主號」郵輪上乘客，2月20日坐港府首架包機返港，於駿洋邨檢疫

．返港後發燒及咳嗽，入住伊利沙伯醫院

張竹君稱，包機有做防交叉感染安排，乘客亦戴上口罩、坐得比較開，不屬於密切接觸者。

第73及74宗個案：北角「福慧精舍」佛堂增兩確診 80歲婦居柴灣 76歲婦住美輪大廈

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