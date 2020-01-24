【武漢肺炎】確診外傭曾到大會堂外　今人潮疏落　外傭聚餐改戴膠手套進食 (16:40)

上周有外傭確診感染新型冠狀病毒肺炎，其僱主曾出席北角明星海鮮酒家的聚餐而感染病毒。今日（23日）中環一帶有大批外傭聚集，確診外傭報稱曾到過的香港大會堂外人潮較為疏落，大部分人戴上口罩，亦有人用餐時特意戴上膠手套，避免直接接觸食物。有菲律賓外傭表示，不敢詢問僱主有否外遊，唯有做好個人衛生；但亦有外傭說完全不擔心，因本身免疫系統好，但會縮短放假時間早點回家。
菲傭Dan從新聞中得知有外傭確診，說對此感擔心，但不敢詢問僱主有否外遊或出席任何聚會，只好做好個人衛生。她今日與外傭朋友慶祝生日，眾人均戴上膠手套進食，「以前我們會直接用手，現在不可以」。
另一名菲傭Sheila則表示完全不擔心，因為她從家鄉訂購了大量口罩、酒精搓手液，足以應付日常所需，加上「本身免疫系統好好」，僱主亦有主動提及他們有否去過高危地方。被問到假日會否寧願留在家中避免外出，她反問：「如果受僱主感染，留在家中會更安全嗎？」但她亦說，現時會早點回家，不會在街上久留。
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