【武漢肺炎】確診外傭曾到大會堂外　今人潮疏落　外傭聚餐改戴膠手套進食 (16:40)

菲傭Dan從新聞中得知有外傭確診，說對此感擔心，但不敢詢問僱主有否外遊或出席任何聚會，只好做好個人衛生。她今日與外傭朋友慶祝生日，眾人均戴上膠手套進食，「以前我們會直接用手，現在不可以」。

另一名菲傭Sheila則表示完全不擔心，因為她從家鄉訂購了大量口罩、酒精搓手液，足以應付日常所需，加上「本身免疫系統好好」，僱主亦有主動提及他們有否去過高危地方。被問到假日會否寧願留在家中避免外出，她反問：「如果受僱主感染，留在家中會更安全嗎？」但她亦說，現時會早點回家，不會在街上久留。

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