【武漢肺炎】北角「福慧精舍」佛堂增兩確診　80歲婦居柴灣　76歲婦住美輪大廈 (17:33)

【17:33】本港今日（23日）新增4宗新型冠狀病毒確診個案，其中兩宗與北角美輪大廈「福慧精舍」佛堂有關。
第73宗確診個案：
．80歲老婦
．居於柴灣興華（二）邨展興樓
．2月8日咳嗽及喉嚨痛，曾到東區醫院急症室求醫
．2月22日再到東區醫院及入院
．頻密到「福慧精舍」佛堂，1月25日及2月8日逗留時間較長
第74宗確診個案：
．76歲老婦
．居於美輪大廈，但不是與「福慧精舍」佛堂同層
．每日早上會到「福慧精舍」數分鐘
．2月13日發燒及肌肉痛，看過私家醫生
．2月22日到東區醫院及入院
衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，目前共收到30名曾到「福慧精舍」的人來電，至今有5人不適送院，另有10人須檢疫，其他沒出現病徵的人接受醫學監測。
第72宗個案：62歲男住藍田興田邨任職保安
【15:37】北角美輪大廈「福慧精舍」佛堂爆發新型冠狀病毒個案，消息稱，昨晚（22日）初步確診的76歲和80歲女患者，經第2次病毒檢測後，今日（23日）證實確診。目前佛堂確診個案累計共4宗。
相關字詞﹕武漢肺炎 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 武漢肺炎確診個案 武漢肺炎香港 武漢肺炎疫情 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒感染 武漢封城 新型冠狀病毒肺炎 武漢 2019冠狀病毒病 北角 美輪大廈 福慧精舍 佛堂 編輯推介