【武漢肺炎】北角「福慧精舍」佛堂增兩確診　80歲婦居柴灣　76歲婦住美輪大廈 (17:33)

第73宗確診個案：

．80歲老婦

．居於柴灣興華（二）邨展興樓

．2月8日咳嗽及喉嚨痛，曾到東區醫院急症室求醫

．2月22日再到東區醫院及入院

．頻密到「福慧精舍」佛堂，1月25日及2月8日逗留時間較長

第74宗確診個案：

．76歲老婦

．居於美輪大廈，但不是與「福慧精舍」佛堂同層

．每日早上會到「福慧精舍」數分鐘

．2月13日發燒及肌肉痛，看過私家醫生

．2月22日到東區醫院及入院

衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，目前共收到30名曾到「福慧精舍」的人來電，至今有5人不適送院，另有10人須檢疫，其他沒出現病徵的人接受醫學監測。

第72宗個案：62歲男住藍田興田邨任職保安

【15:37】北角美輪大廈「福慧精舍」佛堂爆發新型冠狀病毒個案，消息稱，昨晚（22日）初步確診的76歲和80歲女患者，經第2次病毒檢測後，今日（23日）證實確診。目前佛堂確診個案累計共4宗。